В Новосибирске глава Совета отцов Майоров отреагировал на ажиотаж вокруг игрушки Лабубу

Глава Союза отцов Новосибирска высказался о новом игрушечном тренде.

Сейчас в соцсетях набирает обороты новый тренд — модная зубастая игрушка Лабуба, которая собирает миллионы просмотров, а заодно и вызывая вопросы у родителей: не опасна ли такая «милота с клыками» для детской психики?

Свое мнение о феномене новой игрушки высказал председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров для Сиб.фм. По его словам, это типичный пример «вирусного ажиотажа», который вскоре просто уйдет.

«Лабубу — это очередной всплеск. Помните спиннеры? Было также. Это тренд, не более. Людей привлекает не сама игрушка, а модность — “все пошли, и я пошёл”. Это больше маркетинговые ходы, чем какое-то реальное увлечение. Поэтому я не думаю, что игрушка может как-то повлиять на ребенка, тем более тренд больше распространен сейчас среди молодежи и взрослых людей, а у них психика уже более сформирована», — отметил он.

Однако, по мнению Сергея Майорова, важен фильтр на визуальный и смысловой контент.

«Игрушки с размытыми моральными границами, агрессивной символикой — это, мягко говоря, не очень хорошо. Это расширяет зону дозволенного и искажает понятия добра и зла. Мы уже видим последствия — немотивированная агрессия у молодежи, извращенное восприятие норм», — заявил Сергей Майров.

Он также отметил, что в России есть достойные альтернативы «зубастым трендам» — те же Смешарики или Чебурашка, который, по его словам, и в Японии популярен, и внутри страны удерживает устойчивый интерес во все времена.

«Наши игрушки тоже востребованы, и важно, чтобы продвижение отечественного было не искусственным, а искренним», — заключил Сергей Майров.

Напомним, что глава Союза отцов Майоров призвал заблокировать игру Call of Duty.