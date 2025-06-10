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общество

В Новосибирской области фельдшер за взятки оформляла листы нетрудоспособности

Фото: Сиб.фм

Новосибирского фельдшера оштрафовали за продажу фиктивных больничных.

В Новосибирской области фельдшер Татарской ЦРБ оштрафована на 70 тыс рублей за оформление фиктивных больничных листов за взятки.

Как сообщили пресс-службе судов региона, в декабре 2023 года женщина через посредника получила 3 тыс рублей за поддельный лист нетрудоспособности. Позже, в декабре 2024 года, она оформила еще два фиктивных больничных за 2,7 тыс рублей.

Суд учел признание вины, раскаяние, добровратный возврат взяток и помощь в расследовании.

Напомним, что новосибирца осудили за взлом аккаунтов и оформление чужих займов

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Валерия Митрохина
Журналист

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