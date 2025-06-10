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общество

В Новосибирской области из-за банкротства владельца выставлен на торги черный BMW

Фото: PxHere

В Новосибирской области выставлен на торги черный BMW, принадлежавший должнику-банкроту.

Аукцион по продаже автомобиля запланирован на начало июля с начальной ценой в 453,6 тысячи рублей. Информация о лоте размещена на официальной платформе БАИДС.

Согласно данным лота, это автомобиль BMW 750Li 2006 года выпуска черного цвета с двигателем объемом 4799 кубических сантиметров. Торги инициированы в рамках процедуры банкротства бывшего владельца машины.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске выставлен на торги подвал в здании-памятнике архитектуры за 17 млн рублей.

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Кристина Уколова
Журналист

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