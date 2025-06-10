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проиcшествия

В Новосибирской области зарегистрировано 1148 случаев укусов клещей за неделю

Фото: Сиб.фм

За последнюю неделю в Новосибирской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились 1148 человек.

По данным регионального Роспотребнадзора, это на 36,68% меньше, чем неделей ранее.

С начала сезона в регионе зарегистрировано уже 8421 подобный случай. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Новосибирском районе — 1441 обращение, на втором месте Искитимский район с 986 случаями, а на третьем — Мошковский район, где от укусов клещей пострадали 720 человек. В текущем эпидсезоне уже зарегистрировано два смертельных случая, вызванных клещевым энцефалитом и клещевым риккетсиозом.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске клещи впились в интимные органы влюблённых во время секса в парке.

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Кристина Уколова
Журналист

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