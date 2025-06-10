Власти Новосибирска ищут подрядчика по системам безопасности в парк, который затопит

Администрация Новосибирска объявила тендер на выполнение работ по монтажу комплекса охранных систем в создаваемом парке «Каменка». Максимальная стоимость контракта определена в размере 34,4 миллиона рублей.



Организатором закупки выступает муниципальное автономное учреждение «Дирекция городских парков». Приём заявок от потенциальных исполнителей продлится до 16 июня текущего года.

Согласно техническому заданию, выбранный подрядчик в трёхмесячный срок после заключения договора обязан выполнить монтаж автоматических пожарных извещателей, установку звукоусиливающего оборудования и внедрение комплексной системы технической безопасности.

Создаваемый парковый комплекс расположен в пойме реки Каменка на территории Дзержинского района. Как ранее отмечали в городской администрации, этот объект станет первым в России ландшафтным парком с регулярным затоплением территории. Общая площадь благоустройства составит 13 гектаров. В рамках проекта предусмотрено создание велодорожек, экологических троп, пешеходных маршрутов, а также оборудование природных и обзорных площадок. Общий объём инвестиций в создание парка оценивается в 384,5 миллиона рублей.

Первоначально первый этап строительных работ планировали завершить в 2023 году, однако сроки реализации были перенесены на 2024 год. В прошлом году городские власти анонсировали открытие парка на август-сентябрь, но эти планы не были реализованы в связи со сменой подрядной организации. В феврале 2025 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что все работы в парке «Каменка» должны быть полностью завершены до конца текущего года.

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