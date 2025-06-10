Выживет ли Тигран Кеосаян? Прогнозы врачей

Почти шесть месяцев прошло с момента, когда известный режиссёр, телеведущий и продюсер Тигран Кеосаян впал в кому после обширного инфаркта и клинической смерти. На 10 июня 2025 года врачи отмечают минимальную, но устойчивую положительную динамику в его состоянии, что вселяет осторожную надежду.

По данным источников, близких к медицинскому персоналу, Тигран Кеосаян по-прежнему находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ в одной из московских клиник. Однако в последние недели появились первые признаки реакции на внешние раздражители: он моргает в ответ на голоса близких, слегка шевелит пальцами и иногда приоткрывает рот.

Кандидат медицинских наук, кардиолог Алексей Фёдоров в интервью телеканалу «Царьград» пояснил: «Организм Тиграна продолжает бороться. Реакция на голос и прикосновения говорит о сохранении активности определённых зон мозга. Однако после клинической смерти и длительной комы прогноз остаётся крайне осторожным. Восстановление потребует много времени и усиленной реабилитации».

Тигран Кеосаян, которому в январе исполнилось 59 лет, долгое время боролся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2008 году ему провели стентирование, а в 2010-м он перенёс острый инфаркт, после которого потребовалась повторная операция. Несмотря на рекомендации врачей, режиссёр не снижал темп работы, продолжая снимать фильмы, вести телепроекты и курить. 27 декабря 2024 года его состояние резко ухудшилось — произошла остановка сердца. Врачи смогли восстановить кровообращение, но из-за гипоксии мозга Кеосаян впал в кому.

Супруга режиссёра, главный редактор RT Маргарита Симоньян, остаётся его опорой. Она ежедневно навещает мужа в больнице и делится редкими, но важными новостями о его состоянии. В апреле 2025 года в программе «Судьба человека» она рассказала: «Тигран реагирует. Он моргает глазами, открывает рот, двигается, тянет руки. Врачи говорят, что это выходит за рамки науки».

7 июня Маргарита обратилась к подписчикам в Telegram: «Прошу вас, не забывайте о Тигране, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я уверена, что когда молится много людей, Господь совершает даже такие чудеса».

Медики подчёркивают, что, несмотря на первые признаки активности, говорить о скором выходе из комы очень рано. Невролог Александр Евдокимов в интервью «СтарХиту» отметил: «Если положительная динамика сохранится, шансы на восстановление увеличатся. Но процесс реабилитации будет сложным и потребует огромной поддержки близких».

Тигран Кеосаян — один из самых ярких режиссёров и телеведущих России. Среди его работ — фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост. Сделано с любовью!». На телевидении он запомнился программами «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Международная пилорама». В 2025 году, уже находясь в больнице, он был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации» за вклад в культуру.

Ранее Сиб.фм рассказывал о старте демобилизации.