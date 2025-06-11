29 новосибирских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

В Новосибирске 29 выпускников сдали ЕГЭ на на максимальный балл.

Стали известны предварительные результаты ЕГЭ по профильной математике, литературе, истории и химии.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, экзамены сдавали свыше семи тысяч новосибирских одиннадцатиклассников, 29 из которых набрали максимальные 100 баллов.

“100 баллов набрали 29 одиннадцатиклассников: по истории — 3 человека, по литературе — 7, по химии — 13, по математике (профиль) — 6”, — уточнил мэр города.

Также еще 1074 выпускника набрали от 80 до 99 баллов.

Напомним, что в Новосибирске педагог Волкова заявила, что делать выпускникам после провала ЕГЭ