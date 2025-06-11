В Новосибирске педагог Волкова заявила, что делать выпускникам после провала ЕГЭ

Историк Елена Волкова поделилась рекомендациями для тех, кто столкнулся с неудачей на ЕГЭ.

Спикер подчеркнула, что провал на экзамене, хотя и является неприятным событием, не должен восприниматься как трагедия или окончательный вердикт.

«Неудовлетворительные результаты ЕГЭ часто вызывают у выпускников целый спектр негативных эмоций, включая разочарование, гнев и чувство вины. Подобные переживания естественны, однако важно не увязнуть в них. Родительская реакция играет здесь ключевую роль. От неё зависит, насколько быстро экзаменант сможет восстановиться. Критика и упрёки только ухудшат ситуацию, в то время как слова поддержки и понимания помогут сохранить уверенность в себе», – поделилась Елена Волкова в интервью Сиб.фм.

Она отметила важность донесения до ребёнка простой, но важной истины: неудача на экзамене – это не конец всего, а лишь один из этапов жизненного пути.

Если набранных баллов недостаточно для поступления в желаемый университет, стоит рассмотреть альтернативные варианты, например, поступление в колледж для получения специальности с последующей возможностью продолжения образования в вузе, пояснила она.

Или, по её мнению, можно обдумать вариант с осознанным перерывом на год, чтобы пересмотреть свои цели и подготовиться более основательно.

«Если поступление в вуз в текущем году является приоритетом, стоит обратить внимание на учебные заведения с более низким проходным баллом или рассмотреть возможность платного обучения. Существует множество вузов с различными программами и вариантами стоимости», – поделилась педагог.

Ранее Сиб.фм писал о том, как школьницу выгнали с ЕГЭ из-за телефона.