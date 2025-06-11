Диверсант из Новосибирска получил 5,5 лет колонии за работу на украинскую разведку

19-летний житель Новосибирска осуждён за совершение двух актов диверсии на объектах транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры. По решению Новосибирского областного суда, молодой человек приговорён к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Суд постановил взыскать в доход государства денежные средства, полученные обвиняемым в качестве вознаграждения за совершённые преступления», — уточняется в официальном заявлении.

Как установлено следствием, несовершеннолетний на момент преступления поджигал кабельный шкаф на станции Обь Западно-Сибирской железной дороги, а также оборудование базовой станции сотовой связи. Эти действия, совершённые за денежное вознаграждение по указанию интернет-куратора, нанесли ущерб собственникам объектов на сумму свыше 800 тысяч рублей.

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