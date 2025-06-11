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вчера 22:40
общество

Дорогу к поселку Факел революции отремонтируют за счет бюджета Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Власти Новосибирской области объявили конкурс на масштабную модернизацию дорожного участка между селом Завьялово и посёлком Факел Революции в Искитимском районе. Соответствующая закупка появилась 11 июня на портале госзаказов.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, включающий капитальный ремонт дорожного полотна с обустройством основания и укладкой двухслойного асфальтового покрытия. В рамках проекта также запланировано создание пешеходных зон с тротуарами, установка бордюров, монтаж системы освещения и средств безопасности дорожного движения — дорожных знаков с светоотражающими элементами, барьерных ограждений и сигнальных столбиков.

Согласно техническому заданию, все работы должны быть полностью завершены к 7 сентября 2027 года. На реализацию проекта из областного бюджета выделено более 361 миллиона рублей. Потенциальные исполнители могут подавать заявки на участие в конкурсе до 27 июня текущего года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в 2025 году отремонтируют 43 километра дорог на сумму 2,5 миллиарда рублей.

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Кристина Уколова
Журналист

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