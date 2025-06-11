ФСБ пресекла взяточную схему с ущербом свыше 20 млн рублей

ФСБ пресекла многомиллионную схему взяточничества в Новосибирске.

По данным следствия, руководитель акционерного общества с 2021 года систематически получал взятки от директоров коммерческих компаний, используя посредников.

В одном из эпизодов фигуранты пытались незаконно обогатиться за счет искусственного завышения стоимости подключений к коммуникациям промышленного парка. Общий размер незаконных выплат превысил 20 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области фельдшер за взятки оформляла листы нетрудоспособности.