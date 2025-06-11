Коррупция в «Корпорации развития»: гендиректору вменяют взятку в 23 млн

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Его обвиняют в систематическом получении взяток на общую сумму более 23 миллионов рублей, после чего материалы дела были направлены в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что в период с января по март 2024 года фигурант через посредника — руководителя АО «УК „ПЛП“» — получал денежные средства от предпринимателей. Взятки маскировались под оплату услуг и были направлены на обеспечение выгодных контрактов без конкурсных процедур, а также на создание благоприятных условий для коммерческих структур при взаимодействии с корпорацией.

Отдельный эпизод обвинения связан с попыткой незаконного обогащения за счет искусственного завышения стоимости работ по подключению к коммуникациям промышленно-логистического парка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области фельдшер за взятки оформляла листы нетрудоспособности.