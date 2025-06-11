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общество

На Новосибирск 11 июня обрушился град

Фото: Сиб.фм

11 июня жители поселка Садовый стали свидетелями летнего града, который хоть и не является редкостью для этого времени года, но все же вызвал оживленные обсуждения среди местных жителей.

Явление удалось запечатлеть на камеры. По кадрам видно, что размеры града не совсем крупные, скорее напоминают крупную крупу или мелкую гальку. Тем не менее, кратковременный ледяной дождь заставил прохожих поспешить в укрытие, а автомобилистов — снизить скорость.

Фото На Новосибирск 11 июня обрушился град 2

Ранее сообщалось, что Новосибирскую область ожидает потепление до +32 градусов.

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Кристина Уколова
Журналист

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