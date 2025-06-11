На улице Ленина в Новосибирске завершается ремонт важного транспортного участка

Дорогу на улице Ленина ремонтируют по муниципальной программе на участке от проспекта Димитрова до Вокзальной магистрали. Как идет ремонт важной городской магистрали, проверил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Улица Ленина – одна из центральных дорог Новосибирска и популярное место отдыха у горожан, точка притяжения для гостей города. Неслучайно мы приняли решение часть этой улицы сделать пешеходной и нашли поддержку со стороны новосибирцев. Но в нормативном состоянии необходимо содержать и ту часть улицы, где движется транспорт. Это сравнительно небольшой участок – 750 метров, но очень важный для автомобилистов. Дорога требовала ремонта, поэтому мы оперативно вышли на объект и сейчас находимся практически на завершающей стадии», –отметил мэр Максим Кудрявцев.

В 2025 году запланирован ремонт улицы Ленина на участке от проспекта Димитрова до Вокзальной магистрали. Протяженность – 0,75 км, площадь – 11,2 тыс. кв. м. Муниципальный контракт заключен с подрядной организацией ООО «СИБРОС». Работы ведет ООО СУ «Сибстрой». Стоимость – 22 млн рублей.

На участке меняют дорожную одежду, поднимают колодцы. Как отметил заместитель директора субподрядной организации Валерий Полозов, чтобы не доставлять неудобства жителям, строители работали по ночам. По условиям контракта ремонт должен завершиться к 30 сентября, но уже практически весь объем работ выполнен. Вырубки на проезжей части, которые делают, чтобы проверить качество уложенного покрытия, должны быть залиты асфальтом – на это обратил внимание мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Как заверил субподрядчик, вырубки на отремонтированном участке улицы Ленина заделают уже сегодня.

Глава города напомнил, что в этом году в Новосибирске ведется ремонт 38 дорожных объектов общей протяжённостью 42 км. На эти цели предусмотрено 2,5 млрд рублей. Кроме этого, в плане работ – более 100 тротуаров, на ремонт которых в этом году из городского и областного бюджетов выделено более 300 млн рублей. Работы на улицах города, включая центральные – Красный проспект, ул. Орджоникидзе, ул. Советская и другие, уже идут. Также продолжается реализация проекта по восстановлению газонов вдоль городских магистралей во всех районах Новосибирска.

Зеленому строительству в этом году в Новосибирске уделяется особое внимание – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев: «На улицах города, в парках и скверах высадим более 10 тысяч деревьев и кустарников».