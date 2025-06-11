Номинация «АгроПРО»: в деталях разбираем, что определяет динамичное развитие агропромышленного комплекса Сибири

Сельское хозяйство входит в число наиболее динамичных отраслей национальной экономики и является одним из ключевых факторов укрепления суверенитета страны. Те стимулирующие механизмы поддержки, которые государство последовательно разрабатывает и системно внедряет для решения задач агропромышленного комплекса России, помогают расти агробизнесу, расширять производство, активно выходить на внешние рынки.

«За прошедшие десять лет производство аграрной продукции у нас увеличилось более чем на 30 процентов. В пищевой индустрии рост – более 40 процентов. Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 миллионов тонн. Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса, – отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин. – Сегодня наши сельхозпроизводители надёжно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Отечественная продукция за счёт своего качества пользуется высоким спросом как у нас в стране, так и за рубежом. Наглядное тому подтверждение – позиции России как одного из мировых лидеров продовольственных поставок».

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в ходе совещания по вопросам готовности аграрного сектора Сибири к посевной кампании, которое прошло 22 апреля 2025 года, призвал сосредоточиться на решении двух основных задач, поставленных главой государства: к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25% и её экспорт в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года. «Успешное выполнение этих задач является условием для продовольственной безопасности нашей страны, развития экономики и интеграции с дружественными государствами», – сказал Анатолий Серышев. Полпред выразил уверенность, что агропромышленный комплекс Сибири внесёт ощутимый вклад в достижение намеченных планов.

В межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» открыта постоянная номинация «АгроПРО». Журналисты могут представить свои лучшие работы о достижениях АПК Сибири. К рассмотрению принимаются публикации о деятельности ведущих сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, стимулировании развития малых форм хозяйствования агропромышленной отрасли, а также о применении передовых технологий в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции. Отдельного внимания заслуживают сюжеты о запуске цифровых сервисов для повышения эффективности сельхозпроизводителей.

В юбилейном сезоне проекта принимают участие авторы материалов, опубликованных или вышедших в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирский банк СБЕРа.

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ХК «Сибцем», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты на Оби», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал «Infopro54.ru», «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты», бизнес-журнал Status, телеканал ОТС, радио54.

Специальные партнёры проекта – Томский государственный университет, АНО «Диалог Регионы», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», Сибирское главное управление Банка России.

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).

Оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО»

тел. (383) 290-31-78

E-mail: sibirpro@sibacc.ru

sibirpro.ru

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