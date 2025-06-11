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общество

Новосибирский облсуд получит новое здание к осени 2026 года

Фото: PxHere

Администрация Новосибирска в очередной раз внесла изменения в разрешительную документацию на строительство нового здания областного суда в Октябрьском районе.

Как сообщает издание «Прецедент», трехлетняя история с возведением объекта на улице Шевченко продолжается – вместо первоначальных планов строительства с нуля было принято решение о реконструкции заброшенного восьмиэтажного долгостроя возле Шевченковского жилмассива с добавлением четырехэтажной пристройки.

Строительные работы стартовали весной 2022 года с плановым сроком сдачи в декабре 2023 года, однако сроки неоднократно переносились. Накануне городская архитектурно-строительная инспекция согласовала новые корректировки проекта, продлив разрешение на строительство до 30 сентября 2026 года. Генеральным подрядчиком объекта остается компания «Универсал СК».

Ранее сообщалось, что СГК начала строительство теплосетей Новосибирска по программе 2025 года.

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Кристина Уколова
Журналист

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