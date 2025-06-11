Новосибирцам напомнили о возможном изъятии неосвоенных земельных участков

В мэрии Новосибирска предупредили горожан о риске лишения прав на земельные участки в случае их нецелевого использования. Речь идёт о городских территориях, садовых и огородных наделах, а также землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство.

Критерии неиспользования участков

Признаком ненадлежащего содержания считается захламление более половины площади мусором или посторонними предметами. Для земель под ИЖС основанием для изъятия становится отсутствие строительства в течение семи лет (за исключением случаев, когда задержки вызваны действиями властей или проблемами с подключением коммуникаций). Также нарушением признаётся наличие на участке полуразрушенных строений (без крыши, стен или окон), если владелец не приступил к ремонту в течение года.

При выявлении нарушений собственник сначала получает официальное предупреждение без штрафных санкций. Если в течение шести месяцев ситуация не исправляется, инициируется судебное производство по изъятию участка. Законодательство предоставляет владельцам трёхлетний срок с момента получения земли для приведения её в надлежащее состояние.

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