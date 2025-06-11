О рейдах по дачным участкам предупредили инспекторы Росреестра в Новосибирске

Землю могут изъять за запущенный участок — собственников призывают навести порядок

Росреестр в Новосибирске объявил о начале профилактических рейдов по садовым и дачным участкам. Основанием для проверки станет длительное отсутствие владельца, нескошенная трава, захламление или полуразрушенные постройки. Если на участке не появлялись более года, это может стать причиной для начала процедуры изъятия земли.

Собственников предупредят заранее — сначала выдается уведомление, после чего даётся три года на устранение нарушений. Только затем возможен судебный процесс и передача участка в муниципальную собственность. Владельцы также могут добровольно отказаться от прав через МФЦ.

Ведомство подчёркивает, что такие меры направлены на борьбу с заброшенными территориями и повышение эффективности использования земель в черте СНТ и ИЖС. Общий срок, в течение которого собственник обязан использовать участок по назначению, составляет семь лет.