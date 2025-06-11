Обновлённая школа: в Новосибирске завершают капитальный ремонт в СОШ №20

В Новосибирске завершается капитальный ремонт школы №20, проводимый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

На сегодняшний день выполнено 98% работ, осталось лишь завершить внутреннюю отделку и установить новое оборудование, сообщили в пресс-службе мэрии.

Здание 1966 года постройки полностью обновили: заменили все инженерные коммуникации (отопление, водоснабжение, электроснабжение, вентиляцию, канализацию и пожарную сигнализацию), отремонтировали цоколь, входные группы и лестницы, установили новые двери. На прилегающей территории ведётся обустройство спортивной площадки.

Открытие обновлённой школы запланировано на начало нового учебного года. Параллельно в городе продолжается строительство новых образовательных учреждений, включая дополнительные корпуса для экономического лицея, лицея №113, школы №222 и музыкальной школы в Академгородке.

Ранее сообщалось, что школа № 153 в Новосибирске может обрушиться.