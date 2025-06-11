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Опровержение ранее опубликованной СМИ информации о ценах на размещение в парк-отеле «Хвоя»

Фото: Сиб.фм

Публикуется по требованию

Редакция Сиб.фм сообщает, что информация, опубликованная в материале «Отдых в Сибири теперь экстремальный и для кошелька. Цены на отдых в местных пансионатах сравнялась с Турцией» в части цен на размещение в парк-отеле «Хвоя» не соответствует действительности. При подготовке материала верно была указана цена размещения для одного человека, но не были учтены ценовые предложения для двух человек. В итоге была ошибочно указана цена на десятидневный отдых в отеле для двух человек.

Редакция Сиб.фм настоящим подтверждает, что вышеуказанный материал снят с публикации.

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Рафаэль Адам
Журналист

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