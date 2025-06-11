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общество

Ответы ЕГЭ 11 июня: масштабный слив информации в интернете

Фото: Сиб.фм

Правдивые ли ответы ЕГЭ, слитые в Сеть.

Все утечки ЕГЭ, которые активно распространяются в соцсетях, включая платные, не содержат реальных экзаменационных задач.

ФИПИ обеспечивает надежную защиту экзаменационных материалов и не разглашает их до начала экзамена. Даже в приватных или так называемых "доверенных" каналах, обещающих готовые ответы за определенную плату, подлинные задания недоступны.

Полезным является то, что после завершения экзамена ученики сами размещают задачи в сети – именно эти материалы стоит использовать для подготовки.

Ранее Сиб.фм писал о том, что делать, если школьник провалил ЕГЭ.

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Александр Борисов
журналист

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