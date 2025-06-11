Памятную доску легенде Транссибирской магистрали П.Ф. Мысику установили в Новосибирске

На здании делового центра Западно-Сибирской железной дороги (Дмитрия Шамшурина, 33) в Новосибирске торжественно открыли мемориальную доску заслуженному работнику транспорта РСФСР, почетному железнодорожнику и ветерану железнодорожного транспорта Петру Филипповичу Мысику.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Саратов, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, руководитель Департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлия Алексеева, председатель центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Николай Никифоров, ветераны отрасли, родные и близкие П.Ф. Мысика.

– Сегодня мы отдаём дань памяти человеку, чьё имя неразрывно связано с историей Западно-Сибирской магистрали, – Петру Филипповичу Мысику. 66 лет жизни он посвятил железной дороге. От выпускника НИВИТа до первого заместителя начальника магистрали – он всегда был там, где требовались знания, принципиальность и умение вести за собой. Петр Филиппович – человек глубочайшей честности, справедливости. Мы помним и будем помнить его всегда. И сегодня мы открываем эту мемориальную доску с благодарностью и глубоким уважением, – сказал Александр Грицай.

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Петр Филиппович Мысик родился 17 сентября 1930 года в алтайском селе Усть-Суетка. В 1955 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (СГУПС) по специальности «эксплуатация железных дорог». Он прошел профессиональный путь от дежурного по станции Славгород до главного инженера и первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги. Его трудовой стаж работы на магистрали превысил 60 лет.

Профессионализм и организаторские способности Петра Мысика позволили ему реализовать комплексную программу по реконструкции железнодорожных станций, улучшить качество эксплуатационной деятельности дороги. При его участии были обновлены локомотивный парк, устройства электроснабжения, централизации и блокировки, построены объекты социальной инфраструктуры.

Петр Филиппович Мысик 29 лет возглавлял ветеранскую организацию ЗСЖД, активно занимался общественной деятельностью.