«Помидоры любят дисциплину». Советы новосибирского агронома по уходу за томатами

Новосибирский специалист в области сельского хозяйства Людмила Шубина поделилась рекомендациями по выращиванию помидоров. Кандидат сельскохозяйственных наук рассказала о ключевых аспектах ухода, включая полив, подкормку и формирование кустов.
«Достаточно одного обильного полива в неделю, если сохранять влагу в почве. На одну лунку потребуется от 5 до 10 литров воды — точный объём зависит от размера растения», — пояснила Шубина.
Для тепличных томатов особенно важны регулярные подкормки. В текущий период растениям необходимы калий и фосфор. Агроном также рекомендует еженедельно осматривать кусты и удалять пасынки — боковые побеги, растущие из пазух листьев.
Основные правила ухода за томатами:
Подкормку следует проводить каждые 2–3 недели.
Необходима профилактика фитофтороза.
Регулярное пасынкование помогает формированию куста.
Полив осуществляется раз в неделю (5–10 литров на лунку).
Почву нужно рыхлить и мульчировать.
По мере роста растения требуют подвязки.