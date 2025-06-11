«Помидоры любят дисциплину». Советы новосибирского агронома по уходу за томатами

Новосибирский специалист в области сельского хозяйства Людмила Шубина поделилась рекомендациями по выращиванию помидоров. Кандидат сельскохозяйственных наук рассказала о ключевых аспектах ухода, включая полив, подкормку и формирование кустов.

«Достаточно одного обильного полива в неделю, если сохранять влагу в почве. На одну лунку потребуется от 5 до 10 литров воды — точный объём зависит от размера растения», — пояснила Шубина.

Для тепличных томатов особенно важны регулярные подкормки. В текущий период растениям необходимы калий и фосфор. Агроном также рекомендует еженедельно осматривать кусты и удалять пасынки — боковые побеги, растущие из пазух листьев.

Основные правила ухода за томатами:

Подкормку следует проводить каждые 2–3 недели.

Необходима профилактика фитофтороза.

Регулярное пасынкование помогает формированию куста.

Полив осуществляется раз в неделю (5–10 литров на лунку).

Почву нужно рыхлить и мульчировать.

По мере роста растения требуют подвязки.