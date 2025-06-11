Школы Новосибирской области будут обязаны передавать все данные о детях мигрантов в МВД

Новосибирские школы обяжут сообщать в МВД о детях мигрантов.

Власти усиливают контроль за мигрантами, поэтому с этого года все школы Новосибирска обяжут передавать в МВД информацию о детях иностранных граждан и их родителях.

Как сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, соответствующий законопроект сейчас разрабатывается. Он станет продолжением ранее введенного правила обязательного тестирования мигрантов на знание русского языка.

По данным Володина, новый закон должен обеспечить более точный учет семей мигрантов. Контроль за иностранцами, по словам спикера, остается одной из приоритетных задач. Об этом сообщает РУСИНФО.

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