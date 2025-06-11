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общество

Стали известны самые криминальные и безопасные районы Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Названы самые опасные и безопасные районы Новосибирска по уровню преступности.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, за январь–май 2025 года больше всего преступлений зарегистрировано в Ленинском районе — 1713. Следом идут Октябрьский (1398) и Центральный (1381) районы.

При этом в Ленинском и Центральном районах число правонарушений выросло по сравнению с прошлым годом, а в Октябрьском — снизилось.

Наименее криминальными остаются Первомайский район (574 преступления), Советский (608) и Железнодорожный (684). Об этом пишет портал Infopro54.

Напомним, что гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянова обвиняют во взятках на 23 млн рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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