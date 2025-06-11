Гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянова обвиняют во взятках на 23 млн рублей

Александра Зырянова обвиняют в получении многомиллионных взяток.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинение в отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» по четырем эпизодам получения взяток на сумму свыше 23 млн рублей. Взятки поступали через посредника — гендиректора АО «УК «ПЛП», который также обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, взятки выдавались коммерческими организациями за приоритетное заключение договоров подряда с обходом конкурсных процедур и лояльное отношение. Кроме того, обвиняемый пытался получить взятку под видом увеличения стоимости контракта на подключение к сетям промышленно-логистического парка.

Дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что Александр Зырянов находится под стражей с 3 июня 2024 года. Ему предъявлены обвинения по пяти эпизодам дела о коррупции. Первый эпизод связан с финансированием кинофестиваля, где Корпорация выступала одним из организаторов. Во втором эпизоде утверждается, что Зырянов через Гоманова получил 3 млн рублей от Муслимовых за общее покровительство, заключающееся в заключении контрактов между АО УК «ПЛП» и ООО «Техстрой-НСК». Третий эпизод касается получения Зыряновым 1,5 млн рублей от руководителей АО УК «Биотехнопарк» Александра Иванова и Дениса Петрушкина за сохранение их должностей. Четвертый эпизод касается попытки Зырянова получить 30 млн рублей от китайского инвестора Цюй Фея за подключение его объекта к инженерным сетям силами АО УК «ПЛП».