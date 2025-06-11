Цены на такси взлетели из-за массового сбоя интернета в Новосибирске

Цена за короткие поездки начинаются от 500-600 рублей.

Читатели Сиб.фм сообщают о резком скачке цен на такси. У многих водителей такси не работает приложение, из-за этого они не могут работать. В то же время из-за конца рабочего дня спрос на услуги извоза постепенно растет.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал о сбоях в работе интернета. Проблемы коснулись пользователей МТС, Билайн, Мегафон и Т2 в разных районах города. Также перебои со скоростью замечены и у проводных провайдеров.

С аналогичными проблемами столкнулись в Санкт-Петербурге и Омске.

Ранее Сиб.фм рассказывал о проблемах с интернетом подробнее.