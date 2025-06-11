Улица Ленина преображается: в Новосибирске завершается масштабный ремонт

В Новосибирске завершается ремонт ключевого участка улицы Ленина от проспекта Димитрова до Вокзальной магистрали.

Мэр Максим Кудрявцев лично проверил ход работ, отметив важность этого 750-метрового отрезка для транспортной инфраструктуры города.

На ремонт дорожного полотна площадью 11,2 тыс. кв. м из муниципального бюджета выделено 22 млн рублей. Подрядная организация ООО «СИБРОС» и субподрядчик ООО СУ «Сибстрой» практически завершили замену дорожной одежды и поднятие колодцев, работая преимущественно в ночное время. Хотя по контракту срок окончания работ установлен до 30 сентября, основной объем уже выполнен.

Кудрявцев обратил внимание на необходимость заделки контрольных вырубок на свежем асфальте, что пообещали исправить в течение дня. Напомним, в рамках летней дорожной кампании в городе ремонтируют 38 объектов на 2,5 млрд рублей и более 100 тротуаров на 300 млн рублей, параллельно ведется масштабное озеленение – планируется высадить свыше 10 тысяч деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области начали ремонт дороги до поселка Новый.