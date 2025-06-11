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общество

Ускоренная укладка: как в Новосибирске идет подготовка четвертого моста к запуску

Фото: freepik

Строители ускорили асфальтирование четвертого моста через Обь в Новосибирске. По данным подрядчика (группа компаний «ВИС»), завершено 97% работ на 1200-метровой эстакаде и 74% укладки верхнего слоя покрытия.

В настоящее время завершается финальный этап: укладывают последние 95 метров дорожного полотна, демонтируют строительные леса вокруг пилона на правом берегу. Также в планах подрядчика – восстановление территории парка «Городское начало», пострадавшей во время строительства.

Четвертый мост, который должен быть сдан не позднее 5 декабря 2025 года по решению суда, станет ключевым элементом транспортной системы города, разгрузив переправы через Обь.

Ранее сообщалось, что СГК начала строительство теплосетей Новосибирска по программе 2025 года.

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Кристина Уколова
Журналист

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