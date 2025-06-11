Успей поймать удачу: меньше трех недель до розыгрыша электромобиля в Новосибирске

Всего 18 дней осталось до розыгрыша одного из самых желанных электромобилей в мире — Tesla от компании Tesla_N.
29 июня, в честь 132-летия Новосибирска, на Михайловской набережной впервые состоится розыгрыш этого легендарного электромобиля.
Успейте испытать удачу! Это просто — надо выполнить всего лишь 4 несложных шага на официальном сайте. Победителя выберут случайным образом прямо на сцене во время праздничной программы.
Организаторы и партнёры мероприятия: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Премия ЗОЖ — проект для тех, кто выбирает активную и здоровую жизнь.
Кроме того, на празднике гостей ждут:
- С 12:00 до 23:00 — музыкальный марафон с артистами из Новосибирска и других городов
- Мастер-классы, фотозоны, сувениры
- Хедлайнер — Тося Чайкина
- И впервые — розыгрыш электромобиля Tesla прямо на городском празднике!
Титульный партнёр: МФК «Сан Сити».
Официальные партнёры:
Агрохолдинг «Гудвилл» АО «Алтайская крупа», торговая сеть «Пятёрочка».
Партнёры события:
«Клиника профессора Пасман», Группа Компаний «VIRA», ООО Первая Крупяная Компания Крупы Пассим, «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера (АНО «Школа 21»), парк активного отдыха «Ствол», семейный развлекательный центр «Весёлый Остров».
Генеральный фуд-партнёр – SovaBar.
Генеральный вкусный партнёр – Вафли Мира.
Генеральный клубный фуд-партнёр — Руки Вверх Бар.
Генеральный пицца-партнёр — сеть пиццерий «Папа Джонс».
Фуд-партнёры:
33 Пингвина, доступная кофейня «Подорожник», кафе-блинная Tinlinna, MepsBubbleTea, Хот-дог Бургерович, Alcreme, Рестобар «Друзья», Голодный Пёс, кафе «Отдых», Mivino, федеральная сеть маркет-баров «Ёмкость», Waffles&Bubbles.
Зоо-партнёр:
«Интернет-магазин ЗооСАТ и производитель кормов BowlWow (Де Ново Групп)».
Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.
Подробности участия — на сайте: tesla-n.ru/draw.
Не пропустите главное событие лета в Новосибирске!
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