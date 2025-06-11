82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 июня, 18:05
пробки
7/10
погода
+26.8°C
курсы валют
usd 78.60 | eur 89.79
82.76% -1.2
сегодня
11 июня, 18:05
пробки
7/10
погода
+26.8°C
курсы валют
usd 78.60 | eur 89.79
сегодня 16:04
проиcшествия

В Новосибирске массовый сбой интернета: тысячи жалоб от пользователей

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы жалуются на сбой мобильного интернета.

11 июня в Новосибирской области зафиксированы массовые сбои в работе интернета и мессенджеров. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

По состоянию на 14:30 из региона поступило более 960 жалоб. Проблемы также наблюдаются в Псковской области и Санкт-Петербурге.

Жители жалуются на нестабильное соединение и невозможность пользоваться отдельными сервисами. Например — сервисами вызова такси.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские операторы прокомментировали сбой интернета в городе

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Рафаэль Адам
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.