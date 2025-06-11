В Новосибирске массовый сбой интернета: тысячи жалоб от пользователей

Новосибирцы жалуются на сбой мобильного интернета.

11 июня в Новосибирской области зафиксированы массовые сбои в работе интернета и мессенджеров. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

По состоянию на 14:30 из региона поступило более 960 жалоб. Проблемы также наблюдаются в Псковской области и Санкт-Петербурге.

Жители жалуются на нестабильное соединение и невозможность пользоваться отдельными сервисами. Например — сервисами вызова такси.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские операторы прокомментировали сбой интернета в городе