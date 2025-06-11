В Новосибирске официально открыт купальный сезон — работают пять городских пляжей

С 1 июня на муниципальных пляжах разрешено купание — все зоны отдыха прошли санитарную проверку и обеспечены спасательными постами.

В Новосибирске стартовал купальный сезон. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии, пять официальных пляжей города получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и допущены к приёму отдыхающих. Все они обеспечены спасательными и медицинскими постами, оборудованы раздевалками, душевыми и зонами отдыха.

Для посещения открыты четыре пляжа в парке «У моря Обского» и один — в «Бугринской роще». Самая крупная территория — «Детский пляж» протяжённостью 190 метров и зоной купания площадью 10 тысяч квадратных метров. В «Бугринской роще» работает пляж на берегу Оби, рассчитанный на одновременное пребывание до 1000 человек.

Сейчас в городе действует месячник безопасности на воде: организовано патрулирование, устанавливаются предупреждающие знаки и ведётся набор новых матросов-спасателей на летний сезон. Жителям напоминают о необходимости соблюдать чистоту на пляжах и строго придерживаться правил поведения в водоёмах.