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общество

В Новосибирске приговорили мужчину, убившего жену на глазах у детей — 11 лет строгого режима

Nsk.kp.ru

Суд признал Константина Жидких виновным в убийстве и назначил наказание с частичным удовлетворением гражданских исков семьи погибшей.

Новосибирский районный суд вынес приговор 42-летнему Константину Жидких, который в апреле 2024 года совершил убийство своей жены Розы Жидких. Преступление произошло на глазах у детей, в доме, куда женщина переехала после расставания с супругом. Мужчина напал на неё с ножом, когда та пыталась убежать.

По данным следствия, обвиняемый приехал к бывшей супруге в село Ярково, где та жила с детьми. Он пришёл в чёрном костюме, с цветами, но примирения не последовало — напротив, случилось жестокое нападение. Потерпевшая скончалась до приезда скорой. Жидких попытался скрыться, но был задержан у реки, где намеревался покончить с собой.

Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Учитывая срок содержания в СИЗО, срок заключения может быть сокращён. Родственники погибшей считают приговор слишком мягким, особенно с учётом обстоятельств преступления и того, что пятеро детей остались сиротами.

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Юрий Перевозов
Журналист

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