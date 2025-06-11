В Новосибирске пенсионерку обманули на 1,3 млн рублей

Прокуратура Советского района Новосибирска направила в суд уголовное дело по обвинению 22-летнего местного жителя в мошенничестве на сумму 1,35 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, весной 2025 года молодой человек вступил в сговор с неустановленным лицом и через интернет организовал преступную схему — они неоднократно звонили 89-летней жительнице района, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Пенсионерке сообщили, что она якобы причастна к финансированию незаконной деятельности, после чего убедили передать курьеру деньги «для проверки».

На адрес потерпевшей был отправлен несовершеннолетний курьер, который получил от нее 1,35 млн рублей и передал их обвиняемому. Тот, в свою очередь, перевел средства на счет сообщника.

В результате обвиняемый вину не признал. Дело передано в Советский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

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