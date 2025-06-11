Пострадавшие от взрыва в новосибирском доме на Линейной подали 32 иска к виновным

Виновным во взрыве газа в новосибирском доме предъявили 32 иска.

В Заельцовский районный суд Новосибирска поступили 32 иска к Евгению Кавуну и Ирине Урбах — их подали пострадавшие при взрыве газа на улице Линейной, 39.

Напомним, что происшествие произошло в феврале 2023 года, в результате чего погибли 15 человек, 11 получили ранения. Ущерб от разрушений оценили в 360 миллионов рублей.

Суд установил, что Кавун и Урбах, выдавая себя за сотрудников газовой службы, выполняли обслуживание плит с нарушениями. Их признали виновными в оказании небезопасных услуг и порче имущества. Кавун получил девять лет и девять месяцев колонии, а Урбах — девять лет и шесть месяцев.

Накануне прокуратура потребовала взыскать с них 335 миллионов рублей в пользу мэрии Новосибирска.

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