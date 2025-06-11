Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве школьницы в Усть-Тарском районе Новосибирской области

Александр Бастрыкин заинтересовался делом экс-полицейских об убийстве школьницы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом бывших полицейских из Усть-Тарского района, обвинявшихся в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной. По данным следствия, они сбили девочку, затем убили её и спрятали тело, злоупотребив служебным положением.

Вчера, 10 июня 2025 года, стало известно, что суд признал экс-сотрудников виновными лишь в превышении полномочий и смертельном ДТП. От уголовной ответственности их освободили в связи с истечением срока давности.

В результате Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Антону Бадулину доложить в Центральный аппарат о результатах расследования и доказательной базе.

Напомним, что родители пропавшей 15 лет назад Наташи Матюхиной заявили о беспределе полиции