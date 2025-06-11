В Новосибирске виновным взрыва на Линейной предъявили 32 иска

В Заельцовский районный суд Новосибирска поступило 32 исковых заявления, адресованных Евгению Кавуну и Ирине Урбах, обвиняемым во взрыве бытового газа в многоквартирном доме на улице Линейной, 39. Об этом сообщает издание «Прецедент», уточняя, что истцами являются граждане, пострадавшие в результате инцидента.

Трагедия произошла в феврале 2023 года и привела к гибели 15 человек, еще 11 получили ранения. Ущерб, нанесенный имуществу жильцов, ранее оценивался в 360 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, Кавун и Урбах, представляясь сотрудниками «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по обслуживанию газового оборудования в квартирах дома, где случилась трагедия. Суд признал их виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238, часть 3 УК РФ), а также в уничтожении и повреждении чужого имущества в значительном размере (статья 168 УК РФ). Кавун был осужден на 10 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, а Урбах – на 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Впоследствии сроки заключения были сокращены до 9 лет и 9 месяцев и 9 лет и 6 месяцев соответственно.

Накануне, 9 июня, прокуратура направила в судебные органы иск с требованием о взыскании с Кавуна и Урбах 335 миллионов рублей в пользу администрации Новосибирска.

Ранее Сиб.фм публиковал хронологию взрыва на Линейной.