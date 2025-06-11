В новосибирских аптеках пропал иммуноглобулин для беременных

Названа причина нехватки иммуноглобулина в аптеках. Такая проблема наблюдается во многих российских городах.

10 июня в редакцию Сиб.фм обратились несколько читательниц с заявлением о том, что в аптеках невозможно купить препарат для беременных. Женщины заявляют, что исчезли отечественные и зарубежные препараты.

«Обращалась в том числе к врачу, чтобы выяснить, как приобрести препарат, может быть заказать где-то можно. Мне ответили, что сейчас наблюдаются проблемы с поставкой препарата во многие регионы России», – поделилась с Сиб.фм жительница Кировского района Новосибирска Анастасия Кладинова.

По данным Росздравнадзора, в июне 2025 года наблюдается сбой в поставки иммуноглобулина в 75 регионов России, в том числе в Новосибирск, сообщает федеральное издание Известия.

Согласно данным агрегаторов аптечных сетей, лекарства нет также в Москве, Подмосковье, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Тверской и Самарской областях. К

По данным Аптека.ру, в Новосибирске цена иммуноглобулина достигает свыше 6000 рублей. Заказать онлайн его невозможно. При выборе препарата появляется окно «Сообщить о поступлении».

Ранее Сиб.фм писал о том, что около 7% новосибирцев доверяют рекламе при покупке медикаментов.