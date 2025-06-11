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проиcшествия

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием Toyota и Mercedes

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Госавтоинспекция выясняет причины смертельного ДТП в Новосибирском районе.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, сегодня, 11 июня, около 6:45 на автодороге Н-2107 "Академгородок – Кольцово" водитель Toyota Corolla (2002 г.р.) выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz под управлением мужчины 1962 года рождения. В результате столкновения Mercedes опрокинулся.

Пассажир Toyota 2003 года рождения погиб на месте, а водитель Mercedes получил травмы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняются причины ДТП.

Напомним, что сегодня утром обнаружили труп мужчина на площади Маркса

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Валерия Митрохина
Журналист

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