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общество

Концерты, мастер-классы и живая музыка: Новосибирск празднует День России на Михайловской набережной. ОНЛАЙН

Фото: Сиб.фм

Празднование Дня России в Новосибирске на Михайловской набережной в самом разгаре.

В честь Дня России новосибирцев ждут самые насыщенные и жаркие выходные. Праздничная программа охватит парки, скверы и культурные учреждения города.

Сейчас праздничные мероприятия уже в самом разгаре — на Михайловской набережной стартовала ярмарка, работают тематические площадки, проходят концерты и мастер-классы.

Чтобы не упустить ничего важного и интересного, Сиб.фм ведет онлайн с места событий.

Обновлено в 14:21

Если вы не хотите покупать сувениры, то на ярмарке можно найти огромное количество полезных трав и чая из Алтая.

Фото Концерты, мастер-классы и живая музыка: Новосибирск празднует День России на Михайловской набережной. ОНЛАЙН 2

Обновлено в 13:36

Кстати, сегодня самая лучшая погода для долгой прогулки — ожидается до +27 градусов жары. Но не забывайте и про головные уборы!

Обновлено в 13:20

Если вдруг вы купили слишком много сувениров и не знаете, куда их положить, то ярмарке вы также можете прикупить удобную модную сумочку.

Фото Концерты, мастер-классы и живая музыка: Новосибирск празднует День России на Михайловской набережной. ОНЛАЙН 3

Обновлено в 13:13

Ну какой же День России без любимой матрёшки?

Фото Концерты, мастер-классы и живая музыка: Новосибирск празднует День России на Михайловской набережной. ОНЛАЙН 4

Обновлено в 13:00

Отличная идея посетить небольшую гончарную мастерскую, где представлены разные готовые изделия.

Фото Концерты, мастер-классы и живая музыка: Новосибирск празднует День России на Михайловской набережной. ОНЛАЙН 5

Ранее Сиб.фм публиковал полную программу мероприятий на День России в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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