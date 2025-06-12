Крушение самолёта Air India унесло жизни более 290 человек

Трагедия произошла 12 июня в индийском городе Ахмедабад, где пассажирский лайнер авиакомпании Air India, выполнявший рейс в Лондон, потерпел крушение сразу после взлёта. По данным полиции, число погибших превысило 290 человек, включая жертв на земле.

На борту воздушного судна находились 242 человека: 232 пассажира и 10 членов экипажа. Среди них — 169 граждан Индии, 53 британца, семеро португальцев и один канадец. Российских граждан в списке пассажиров не значилось.

Самолёт рухнул на территорию медицинского колледжа, разрушив общежитие врачей и столовую. По предварительным данным, под обломками погибли как минимум пять студентов-медиков, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Чудом выжил лишь один пассажир — 40-летний британец индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. По его словам, через 30 секунд после взлёта раздался громкий шум, после чего лайнер потерпел крушение. «Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался, побежал сквозь обломки, пока меня не подобрали медики», — рассказал он журналистам.

По данным системы Flightradar24, последний сигнал с борта Boeing 787-8 Dreamliner поступил в 13:38 по местному времени, когда самолёт находился на высоте около 190 метров. Причины катастрофы пока остаются неизвестными. Власти Индии начали расследование инцидента, которое может занять несколько месяцев.

Эта авиакатастрофа стала одной из самых масштабных в истории гражданской авиации Индии за последнее десятилетие.

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