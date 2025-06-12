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общество

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил горожан с Днём России

Фото: Сиб.фм

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев обратился к жителям с праздничным поздравлением. Он напомнил, что 12 июня отмечается День России — праздник, символизирующий единство, силу духа и преданность Отечеству.

Мэр подчеркнул, что новосибирцы гордятся своей страной, её историей, героями и выдающимися достижениями. «Мы помним тех, кто создавал и защищал Россию, кто прославлял её своим трудом и талантом», — отметил Кудрявцев.

По его словам, события последних лет ещё больше укрепили сплочённость вокруг традиционных ценностей. Именно единство позволяет России сохранять суверенитет и уверенно развиваться.

Ранее Сиб.фм рассказывал о продаже огромного флага России в Новосибирске.

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Рафаэль Адам
Журналист

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