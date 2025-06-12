Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил горожан с Днём России

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев обратился к жителям с праздничным поздравлением. Он напомнил, что 12 июня отмечается День России — праздник, символизирующий единство, силу духа и преданность Отечеству.

Мэр подчеркнул, что новосибирцы гордятся своей страной, её историей, героями и выдающимися достижениями. «Мы помним тех, кто создавал и защищал Россию, кто прославлял её своим трудом и талантом», — отметил Кудрявцев.

По его словам, события последних лет ещё больше укрепили сплочённость вокруг традиционных ценностей. Именно единство позволяет России сохранять суверенитет и уверенно развиваться.

Ранее Сиб.фм рассказывал о продаже огромного флага России в Новосибирске.