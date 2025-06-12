Мощная магнитная буря продлится все выходные в Новосибирске

Новосибирск накроет магнитная буря.

Новосибирцев ждут дни с мощной магнитной бурей. По данным ученых, геомагнитная активность будет высокой, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Согласно прогнозу, самый пик бури выпадает на 13 и 14 июня.

Медики рекомендуют в этот период больше отдыхать, избегать переутомления, пить достаточное количество воды и ограничить физические и эмоциональные нагрузки. Также важно следить за артериальным давлением, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Напомним, что новосибирцы поделились кадрами редкого «Клубничного полнолуния»