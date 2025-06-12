82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 июня, 12:47
пробки
3/10
погода
+26.9°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
12 июня, 12:47
пробки
3/10
погода
+26.9°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
сегодня 10:01
общество

Мощная магнитная буря продлится все выходные в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Новосибирск накроет магнитная буря.

Новосибирцев ждут дни с мощной магнитной бурей. По данным ученых, геомагнитная активность будет высокой, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Согласно прогнозу, самый пик бури выпадает на 13 и 14 июня.

Медики рекомендуют в этот период больше отдыхать, избегать переутомления, пить достаточное количество воды и ограничить физические и эмоциональные нагрузки. Также важно следить за артериальным давлением, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Фото Мощная магнитная буря продлится все выходные в Новосибирске 2

Напомним, что новосибирцы поделились кадрами редкого «Клубничного полнолуния»

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.