Такого не будет до 2043 года. Новосибирцы поделились кадрами редкого «Клубничного полнолуния»

Над Новосибирском взошло «Клубничное полнолуние». Такое явление можно увидеть один раз в 18 лет.

11 июня новосибирцы прислали в редакцию Сиб.фм кадры так называемого «Клубничного полнолуния». По словам авторов снимков, около 23:00 было замечено необычное явление – яркий спутник Земли, который светил в небе светло-красным цветом и постепенно его окутывали облака. Некоторые обратили внимание, что на луне появились черты лица. Если присмотреться, то видны глаза, нос и щёки.

Такое явление называют «Клубничным полнолунием». Суть состоит в низком положении спутника Земли над горизонтом. В таком положении небесное тело окрашивает атмосфера. Само название может быть связано с традициями индейцев, якобы жители Америки очень ждали урожай земляники или клубники и это совпадало с окрашиванием Луны.

По данным специалистов, это последнее полнолуние перед летним солнцестоянием 21 июня, с которого начнется астрономическое лето.

«Сейчас мы находимся в периоде большого луностояния 2024–2025 годов, то есть спутник достигает своих крайних точек на небе. Это одно из тех полнолуний, которые стоит встретить осознанно – следующее столь низкое мы увидим только в 2043 году», – отметила специалист УНЦ «Планетарий» СГУГиТ Людмила Горохова.

Ранее Сиб.фм писал о скрытых угрозах «Клубничного полнолуния».