Названы самые трудные темы ЕГЭ по истории в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован незначительный рост среднего балла ЕГЭ по истории — с 55,5 до 55,85. Впервые за несколько лет появились стобалльники, а число выпускников с результатами от 60 до 80 увеличилось.

По словам старшего преподавателя кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлии Линейцевой, основные сложности у школьников по-прежнему вызывает материал XX века, особенно задания, требующие сравнительного анализа исторических событий в России и других странах. Так, выпускники с трудом справлялись с вопросами о параллелях между иностранной интервенцией в России и аналогичными событиями в Испании.

Эксперты отмечают, что учащиеся нередко понимают суть заданий, но не могут грамотно оформить ответы. Невнимание к ключевым формулировкам и отсутствие системного подхода снижает итоговые баллы.

При этом положительная динамика сохраняется: школьники лучше ориентируются в хронологии, умеют работать с источниками и успешно справляются с темами Великой Отечественной войны. Экзамен всё больше проверяет аналитические способности, а не просто знание дат и фамилий.

Напомним, что 29 выпускников Новосибирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов