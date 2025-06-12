Новосибирская область заработала на 24 млрд больше, чем планировала

Доходы Новосибирской области выросли на 24 млрд рублей в 2024 году. Это примерно пять расходных бюджетов Бердска. Тем не менее большее количество денег повлияло не на все социальные программы.

11 июня в большом зале Законодательного собрания Новосибирской области состоялись публичные слушания, посвящённые отчёту об исполнении регионального бюджета за 2024 год.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив, открывая мероприятие, подчеркнул значимость анализа бюджетного процесса: «Каждый раз, когда мы заслушиваем отчёт по исполнению бюджета, мы не только анализируем финансово-экономический блок, но и оцениваем нашу собственную работу, включая стратегическое планирование, контрольные полномочия и взаимодействие с правительством и местными властями».

По словам Шимкива, исполнение бюджета в 2024 году заслуживает оценки «хорошо». «Доходы выросли на 24 миллиарда рублей по сравнению с 2023 годом, причём основной прирост обеспечен за счёт собственных источников региона. Расходная часть выполнена на 92,4%, что значительно лучше показателей предыдущего периода», — отметил он.

Однако спикер обратил внимание на недовыполнение планов по отдельным статьям, включая капитальное строительство и программы ЖКХ, в частности подпрограмму «Чистая вода». Тем не менее, социальные обязательства выполнены в полном объёме даже в условиях внешних экономических вызовов.

И. о. министра экономического развития Виталий Шовтак сообщил, что валовой региональный продукт в 2024 году вырос на 3,2%, несмотря на санкционное давление. Депутаты обсудили вопросы строительной отрасли, где при общем росте на 12,5% отмечается снижение ввода жилья.

Министр финансов Виталий Голубенко привёл ключевые цифры: доходы составили 296,3 млрд рублей (на 24,1 млрд больше, чем в 2023 году), расходы — 316,4 млрд рублей. 61,7% бюджетных средств направлено на социальную сферу.

В ходе слушаний поднимались проблемы дорожного хозяйства, газификации сельских территорий и роста самозанятости. Вице-спикер Ирина Диденко резюмировала: «Необходимо усилить контроль за созданием социальных объектов и инфраструктуры, а также найти дополнительные резервы для пополнения бюджета».

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