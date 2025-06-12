Опубликовано заявление Путина 12 июня

Владимир Путин выступил в Кремле с официальным заявлением, приуроченным ко дню России.

В День России Владимир Путин выступил с торжественной речью, поздравив соотечественников с государственным праздником. Президент подчеркнул, что этот день символизирует тысячелетний путь Российского государства, его культурное наследие и единство многонационального народа.

«Такая цельность восприятия России – наше общее, важнейшее достижение», — отметил глава государства. Он добавил, что в условиях современных вызовов страна продолжает развиваться, укрепляя технологический и научный потенциал.

В ходе церемонии были вручены государственные награды выдающимся деятелям науки, культуры и производства. Среди награждённых – физик Юрий Диков, посвятивший 65 лет работе в ядерном центре, композитор Александр Зацепин, чьи произведения стали классикой кинематографа, и врач Нелля Якуненко, оказывавшая помощь жителям Донбасса в условиях боевых действий.

«Каждый из вас – это масштабная, одарённая, уникальная личность. Всех вас объединяет стремление работать с полной отдачей, добиваться пользы для людей и нашего Отечества», — обратился Путин к лауреатам.

Особое внимание было уделено поддержке науки. Президент отметил вклад молодого учёного Максима Никитина, совершившего прорыв в области биологии, и историка Николая Макарова, исследовавшего древнерусские памятники.

В завершение церемонии Владимир Путин поблагодарил всех награждённых за служение России, подчеркнув важность сохранения традиционных ценностей и национальной идентичности в современном мире.

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