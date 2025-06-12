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общество

Почти половина школьников Новосибирской области подвергались травле

Фото: freepik.com

Согласно исследованиям Новосибирского государственного педагогического университета, около 40% учащихся школ сталкиваются с агрессией со стороны сверстников. Как сообщает ТАСС, проблема буллинга в образовательных учреждениях региона требует особого внимания.

Эксперты отмечают, что в классах с высокой долей детей мигрантов риски возникновения травли возрастают в разы. «Необходимо уделять особое внимание интеграции и адаптации ребят разных культур», — подчёркивают специалисты.

В настоящее время в Госдуме рассматриваются законодательные инициативы по противодействию школьному буллингу, включая введение ответственности для инициаторов травли. Особую актуальность приобретает разработка эффективных механизмов групповой адаптации и профилактики агрессивного поведения среди подростков.

Ранее Сиб.фм рассказывал о жителе Новосибирска, который долгие годы страдал от буллинга, комплексов и лишнего веса, но сбросил 100 килограммов.

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Рафаэль Адам
Журналист

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