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сегодня 08:40
общество

В 2026 году пенсии новосибирцев повысят дважды и выше инфляции

Фото: Сиб.фм

Пенсии новосибирцев вырастут выше инфляции.

Как сообщает экономист Игорь Балынин, в следующем году страховые пенсии жителей Новосибирской области проиндексируют дважды — в феврале и апреле.

Первое повышение запланировано на 1 февраля с учётом инфляции. Второе (1 апреля) — произойдёт за счёт роста доходов Социального фонда России. В результате пенсии вырастут в реальном выражении.

Также в августе повысят выплаты работающим пенсионерам. Об этом пишет портал Горсайт.

Напомним, что пенсия по выслуге лет в России может превысить 50 тыс рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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