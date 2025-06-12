В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей

12 июня 2025 года около 14:50 на 109 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 2003 года рождения, управлявший автомобилем «Лада Приора» (двигался из Новосибирска в сторону Кемерово), при совершении обгона допустил столкновение со встречным внедорожником «Митсубиси L-200».

После первого удара «Митсубиси» (за рулём которого находился мужчина 1977 года рождения) вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «JAC». В результате аварии водитель внедорожника погиб на месте. Находившийся в салоне шестилетний пассажир, который в момент ДТП был пристёгнут в детском удерживающем устройстве, доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Автоинспекторы принимают меры для ликвидации затора, образовавшегося в результате аварии. Обстоятельства ДТП уточняются.

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